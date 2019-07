Bald heißt es für ihn: Lauf, Forrest, lauf!

Umsorgen den tapferen Forrest: Die Tierpfleger Tobias Wehden (links) und Björn Tangemann hoffen, dass die Orthesen die Fehlstellung der beiden Vorderläufe des Kamelfohlens korrigieren. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Thüle. Als Forrest vor drei Wochen im Tier- und Freizeitpark Thüle auf die Welt kam, schien er ein hoffnungsloser Fall zu sein. Der kleine Kamelhengst wurde mit einer massiven Fehlstellung beider Vorderbeine geboren, was ihm das Aufstehen und Laufen fast unmöglich machte.



Tierpfleger Björn Tangemann ist allerdings auch gelernter Hufschmied und kennt ähnliche Probleme von Pferden. Also wurde der hilflose Patient der Pferdeklinik in Lüsche vorgestellt. Dort hatte man die rettende Idee, wie dem kleinen Forrest geholfen werden kann. Mit Orthesen.