„Die Leute sind verrückt nach Erdbeeren“

Selbst gemacht: Die Schokoladensoße für das Stracciatella-Eis entsteht wie die Erdbeersoße für die Eisbecher im eigenen Eislabor.

Von Heiner Stix



Friesoythe. Wer Eis machen will, muss früh aufstehen. Vor allem sonntags. Um sieben Uhr steht Dennis de Martin im Labor des Eiscafés Venezia und stellt aus Milch, Zucker und verschiedenen Zutaten kiloweise Eis her. „Wir machen um halb zehn Uhr auf“, sagt der Chef der Eisdiele. „Da muss die Vitrine voll sein.“



Los geht es mit Stracciatella, Sahne-Kirsch, Vanille, Nuss und Schokolade. Mindestens zehn Kilogramm werden von diesen Geschmacksrichtungen im ersten Schwung jeweils produziert, bei Bedarf stellen de Martin oder einer seiner Mitarbeiter im Laufe des Tages Nachschub her. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.