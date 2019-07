Angriff auf Polizisten: Haftstrafe verlängert

Symbolfoto: Vorwerk

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Ein 40-Jähriger aus Friesoythe, der in einem Kiosk ein Feuerzeug gestohlen und danach Polizeibeamte angegriffen hatte, ist zu 23 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Cloppenburger Amtsgericht sprach den 40-Jährigen wegen Diebstahls, Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte schuldig.



Zurzeit verbüßt der Angeklagte eineinhalb Jahre Haft, die gegen ihn wegen früherer Taten verhängt worden waren. Anschließend werden die 23 Monate Haft aus dem aktuellen Urteil vollstreckt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

08.07.2019 | Zwei Schwerverletzte am Niedersachsenring