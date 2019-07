Zwei Schwerverletzte am Niedersachsenring

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Bei einem Unfall am Niedersachsenring in Friesoythe wurden am Montag gegen 7.50 Uhr zwei Personen schwer verletzt. Eine 59-jährige Friesoytherin wollte mit ihrem Opel aus dem Wohngebiet „Nördlich Bookgastweg“ auf den Niedersachsenring fahren.



Dabei übersah sie den Fiat eines 22-jährigen Mannes aus Barßel, der mit seinem Auto Richtung Grüner Hof unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer schwer verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Am Fiat des Barßelers entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, der Niedersachsenring war bis 8.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.



Die Ausfahrt aus dem Wohngebiet durch den Lärmschutzwall entlang des Niedersachsenrings entstand im Zuge der Bauarbeiten in dem Neubaugebiet. Sie sollte den Baufahrzeugen die Zufahrt zu den Baustellen ohne Durchfahrt durch die angrenzenden Wohnstraßen ermöglichen.