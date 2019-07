120 Sportler laufen und gehen am Kanal

Mit Ehrgeiz: Gleich nach dem Startschuss nahmen die Läufer Tempo auf. Foto: Hans Passmann

Von Hans Passmann



Kampe. Der Vorsitzende des Kickerclubs Ikenbrügge, Karl-Heinz Krone, muss einen guten Draht zu Petrus gehabt haben. Pünktlich zum Startschuss des 39. Küstenkanallaufes am Samstagnachmittag auf der Röbkenbergstraße beim Vereinsheim des Sportvereins Kampe-Kamperfehn hörte der Regen auf.



Doch davon hätten sich sicherlich die rund 120 Läuferinnen und Läufer, die ihre Laufschuhe geschnürt hatten, nicht abschrecken lassen. So gab es aber gute äußere Bedingungen, um die Laufstrecken erfolgreich zu beenden. Die Läufer konnten über Strecken von 5,5 Kilometern, elf und 22 Kilometern an den Start gehen. Die Walker wanderten über eine 5,6 Kilometer lange Strecke.