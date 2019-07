Regeln des Anstands werden oft überschritten

Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann (Foto: Stix)

Von Heiner Stix



Nordkreis. Hermann Block kann Entwarnung geben. „Zu Übergriffen mit körperlicher Gewalt ist es in meiner Amtszeit bisher nicht gekommen“, sagt Bösels Bürgermeister im Gespräch über den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Auch Beleidigungen und verbale Drohungen seien in Bösel eher selten. Beschimpfungen allerdings gebe es in kommunalpolitischen Diskussionen durchaus. „Die Verrohung der Sprache ist längst erreicht“, sagt Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann. Zwar gebe es keine direkten Drohungen, aber anonyme Briefe zu lokalen Themen seien inzwischen keine Seltenheit mehr. „Da hat man dann schon manchmal ein mulmiges Gefühl“, so Stratmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.