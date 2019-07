Urteil: Fahrverbot hätte Existenz bedroht

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Eine alleinerziehende Mutter von fünf Kindern aus Friesoythe ist am Donnerstag am Cloppenburger Amtsgericht darf nach einem milden Urteil aufatmen. Die 34-Jährige kann nun ihren Arbeitsplatz behalten. Angeklagt war die Mutter wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Von ihren Arbeit in Vollzeit kommend war sie am Steuer ihres Autos in einen Sekundenschlaf gefallen und hatte deshalb einen Unfall versucht. Die Folge wäre unter anderem ein dreimonatiges Fahrverbot. Das hätte aber den Verlust der Arbeitsstelle bedeutet. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

