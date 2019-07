Friesoyther Innenstadt für drei Monate gesperrt

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). „Wenden in drei Zügen“ entwickelt sich zur neuen Trendsportart in der Friesoyther Innenstadt. Im Minutentakt biegen Autofahrer vom Kreisel am Alten Hafen in die Moorstraße ab, um dann nach wenigen Metern festzustellen, dass es hier kein Durchkommen mehr gibt. Seit Donnerstagmittag ist die Kreuzung an der St.-Marien-Kirche vollständig gesperrt. Die dann nötigen Wendemanöver allerdings sind dank des fehlenden Gegenverkehrs relativ entspannt machbar. Die Durchfahrt durch das Stadtzentrum ist bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am zentralen Knotenpunkt bis voraussichtlich September nicht möglich. Die Umleitung führt über die B72 und den Oldenburger Ring.