Wegweiser: Für die Fachgruppe Erdkunde überreichte Matthias Lübbers (links) dem ausscheidenden Josef Rolfs einen Wegweiser, der die Richtung zum AMG ebenso anzeigt wie zu vielen anderen Orten, die in Rolfs‘ Leben eine Rolle spielen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Vor den Sommerferien heißt es Abschied nehmen. Von den Abiturienten, aber auch von Lehrkräften. Für Josef Rolfs und Rita Wesner-Schöning ging mit dem Schuljahr auch ihre Zeit als Lehrer am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) zu Ende. Beide hatten mit Ablauf des Schuljahrs ihren letzten Schultag und wurden am Dienstagabend im Kollegenkreis verabschiedet.



„Das ist für uns alle ein ganz besonderer und bedeutsamer Abschied“, betonte Schulleiter Peter Stelter in seiner Abschiedsrede für Josef Rolfs. „Wir verlieren einen Kollegen, für den die Bezeichnung Original ausnahmsweise nicht zu hoch gegriffen ist.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

