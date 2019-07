Arbeitserleichterung: Eugen Völk mit dem Glasroboter der Firma Vogelsang. Modernste Maschinen helfen, die Mitarbeiter zu halten. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Nordkreis. Theo Vahle zögert nicht den Bruchteil einer Sekunde. „Wir merken das in allen Innungsbetrieben“, sagt der Obermeister der Metall-Innung in der Kreishandwerkerschaft beim Stichwort Fachkräftemangel. Auch sein eigener Betrieb, eine Metallbaufirma in Friesoythe, sei davon betroffen. „Früher hatten wir 20 oder 30 Bewerbungen auf eine Stelle, heute ist es noch ein Zehntel“, erzählt Vahle.



Von ausbleibenden Bewerbungen kann auch Christian Vogelsang, Inhaber einer Fensterbaufirma in Petersdorf, ein Lied singen. „Wenn wir einen Monteur suchen, da meldet sich inzwischen niemand mehr", erzählt er.