Mietwohnungen für das Zentrum

Aufbau: Der Kran signalisiert den Beginn der Bauarbeiten für das Wohn- und Geschäftshaus. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Im kommenden Jahr dürfte sich der Mietwohnungsmarkt in Friesoythe etwas entspannen: Das Wohn- und Geschäftshaus an der Wasserstraße steht vor der Fertigstellung und an der Gerichtsstraße sind die kürzlich ausgehobene Baugrube und ein frisch aufgestellter Kran Vorboten eines vergleichbaren Bauvorhabens der Spadaka.



Karl-Heinz Looschen von der Immobilienabteilung der Bank hat keinen Zweifel, dass im Stadtzentrum ein großer Bedarf für Mietwohnungen besteht. „Wir haben Anfragen ohne Ende, ohne dass wir Einzelheiten zu dem Bauvorhaben rausgegeben haben", sagt er.