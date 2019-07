Mit St.-Marien-Gemeinde eng verbunden

Zelebrierten die Primizfeier: Kaplan Heinrich Thoben aus Löningen (von links), Neupriester Alexander Senk, Pfarrer Michael Borth und Diakon Heinz Wübben. Foto: Claudia Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Pfingsten ist er im Dom zu Münster zum Priester geweiht worden, am Sonntag feierte Alexander Senk seine Primiz in Friesoythe. In einem lebendig gestalteten „Gottesdienst spezial“ erlebte die voll besetzte St.-Marien-Kirche nicht nur einen modernen und aufgeschlossenen Neupriester, sondern auch einen ebenso musikalischen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.