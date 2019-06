Keine klare Aussage zur Grundschule Hohefeld

Leer: Vom Schuljahr 2020/21 an wird die Grundschule Hohefeld wohl Geschichte sein. Foto: MT-Archiv

Friesoythe (hsx). Die Hohefelder Eltern haben mit den Anmeldungen ihrer Kinder an der Gerbertschule das Ende der Grundschule Hohefeld beschlossen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend indes darauf verzichtet, sich ebenfalls deutlich zu positionieren.



Die SPD hatte wie schon im Schulausschuss beantragt, per Beschluss klarzustellen, dass der Neubau der Gerbertschule auch die Schule in Hohefeld ersetzen werde. Entsprechende Äußerungen habe es von Vertretern aller Fraktionen bereits gegeben, heißt es in dem Antragstext. Daher sei es erforderlich, sich dazu „auch in Form eines öffentlichen Beschlusses zu bekennen.“ Bei der CDU/FDP-Fraktion stieß der SPD-Vorschlag erneut auf wenig Gegenliebe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

