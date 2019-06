Barfuß besonderen Boden spüren

Gefühlvoller Test: Lea Stammermann, Lena Barlage und Christin Stammermann (von links) auf dem „Barfußpfad im Brink“.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Markhausen. Lena, Lea und Christin setzen vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Von den Kieselsteinen geht es aufs Moosbett, dann bewegen sie sich auf Holz, gefolgt von Hackschnitzeln. „Moos und Sand“, fühlten sich nach Ansicht der jungen Markhauser Messdienerinnen am besten an. „Kies und Tonkugeln“ favorisierten dagegen ihre älteren Kollegen, die ihren idyllisch gelegenen „Barfußpfad im Brink“ schon einige Male getestet haben. „Das war schon eine ganz schöne Arbeit“, erinnert sich Jan Norrenbrock an die 72-Stunden-Aktion, die die Messdiener gemeinsam mit den Jungschützen in Angriff genommen haben (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.