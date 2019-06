Mit Sonne und 265 Gramm zum Sieg geflitzt

Männer und ihre Autos: Zwei Solarmobile schickten Physiklehrer Andreas Schwerter (3. von rechts) und sein Projektkurs Technik zur Solarralley in Cloppenburg. Der rot-schwarze Flitzer von Arnold Birtalan (rechts) und Leon Brauer (links) war dort nicht zu schlagen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Altenoythe. Auf das Gewicht kommt es an. Und natürlich müssen die Solarzellen exakt ausgerichtet sein, um möglichst viel Strom zu produzieren. Vor allem aber der Geradeauslauf ist wichtig.



Die zehn Jungs aus dem Projektkurs Technik der Heinrich-von-Oytha-Oberschule in Altenoythe kennen sich aus, wenn es um die Konstruktion kleiner Solarflitzer geht. Im Rahmen des Themenfeldes „regenerative Energien" hatten sie im vergangenen Schuljahr unter Anleitung von Physiklehrer Andreas Schwerter fünf mit Sonnenkraft angetriebene Modelle gebaut – und dass überaus erfolgreich: Bei der Solarralley in Cloppenburg holten sich Arnold Birtalan und Leon Brauer in der „Nations-League, bei der die Solarmodule in autoähnliche Modelle eingebaut sind, den ersten Platz (MT berichtete).