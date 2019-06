„Da ist uns das Leben viel wichtiger“

Gar nicht erst anfangen: Ursula Blömer (links) und Gerd Binder (6. von rechts) vom Präventionsrat überreichen das Preisgeld an die Siebtklässler der beiden Schulen, die an dem Projekt „Be smart, don‘t start“ teilgenommen haben. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Erste Erfahrungen mit dem blauen Dunst haben Melissa und Laura aus der siebten Klasse der Heinrich-von-Oytha Oberschule (HvO) schon gesammelt. „Ich habe mal eine probiert“, gibt Laura zu. „Aber Rauchen ist für mich kein Thema.“ Und auch Melissa hat bereits eine Zigarette geraucht. „Aber das mach ich nicht mehr. Rauchen tut der Lunge nicht gut und kostet viel Geld“, sagt sie.



Die beiden Mädchen haben an dem Projekt „Be smart, don't start" teilgenommen, dass die HvO und das Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) gemeinsam mit dem Präventionsrat Friesoythe durchgeführt haben.