Bücherei öffnet Sommer-Lese-Club

Einladung zum Lesen: Büchereileiterin Birgit Meyer-Beylage (rechts) und Hanna Joppich vom Büchereiteam stellen den Sommer-Lese-Club vor. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Für alle Leseratten und Kinder, die es werden wollen, öffnet die Bücherei St. Marien in diesem Sommer wieder ihren Sommer-Lese-Club. Ab Donnerstag, 27. Juni, können Schulkinder der Jahrgänge drei bis acht wieder in die Welt der Bücher eintauchen und dabei auch noch Preise gewinnen.



Voraussetzung ist, dass sie zu jedem Buch, dass sie lesen, auch einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Büchereileiterin Birgit Meyer-Beylage (rechts) und Hanna Joppich vom Büchereiteam stellten den Club heute vor. Die Aktion startet am kommenden Donnerstag um 17.30 Uhr in der Bücherei, Anmeldungen sind aber auch jederzeit zu den Öffnungszeiten möglich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

