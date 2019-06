Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Bei einem Unfall im Friesoyther Innenstadtbereich erlitten beide beteiligten Fahrzeuge am Montagmittag einen wirtschaftlichen Totalschaden. Ein 54-jähriger Mann aus Bösel fuhr mit einem Mercedes E-Klasse vom Grünen Hof kommend auf der Europastraße Richtung Europaplatz. Beim Abbiegen in die Straße Am Bahnhof übersah er den entgegenkommenden Fiat Punto, der von einem 23-jährigen Mann aus Friesoythe gefahren wurde. Sowohl der Mercedesfahrer als auch der Fiat-Fahrer und seine 21-jährige, aus Lastrup stammende Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Insassen des Fiat kamen zu Beobachtung ins Krankenhaus. Beide Autos haben nach Angaben der Polizei nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert.