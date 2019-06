Verfolgungsjagd auf der B72: Zeugen gesucht

Symbolfoto: dpa

Friesoythe/Saterland (mab). Die Polizei hat gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen 36-Jährigen aus Friesoythe eingeleitet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich der Mann am Freitag auf der Bundesstraße 72 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und offenbar auch andere Autofahrer in Gefahr gebracht.



Am Freitagnachmittag seien die ersten Anrufe von Verkehrsteilnehmern bei der Polizei eingegangen. Die Autofahrer berichteten von einem schwarzen BMW, der auf der B72 zwischen Varrelbusch und Friesoythe mit einer aggressiven Fahrweise aufgefallen war. Wie die Polizei mitteilte, berichteten einige Autofahrer, dass der BMW-Fahrer mit über 200 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei.



Die Polizei setzte gleich mehrere Streifenwagen ein, um den gesuchten BMW zu stoppen. Dies gelang erst im Saterland auf einem Parkplatz. Relativ schnell hätten die Beamten bemerkt, dass der Atem des Friesoythers nach Alkohol roch. Der 36-Jährige zeigte sich allerdings uneinsichtig und unkooperativ: Er verweigerte den Test am Alkomaten. Es brachte freilich nichts: Um feststellen zu können, wie stark der Mann betrunken war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.



Doch allein damit, war die Sache noch längst nicht erledigt: Wie sich herausstellte, besitzt der 36-Jährige keinen gültigen Führerschein. Obendrein ist der schwarze BMW auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen.



Die Polizei bittet darum, dass sich Personen, die im Rahmen der Verfolgungsfahrt durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden, unter 04491/93160 melden.