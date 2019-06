„Vergesst nicht, Spaß am Leben zu haben“

Engagiert und gut: Bei der Entlassfeier der Realschule Friesoythe wurde die Schulbeste Truong Thu Thuy (3. von rechts) gemeinsam mit den weiteren Klassenbesten der 10. Jahrgangsstufe und besonders engagierten Schülern geehrt. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Zwei Worte zogen sich wie ein roten Faden durch die Abschlussfeier der Friesoyther Realschule: Zeit und Weg. Die Schüler hatten sich als Abschlusslied auf den Song „Geile Zeit“ der Band Juli geeinigt. „Das Lied lässt sich sehr gut mit Eurem schulischen Weg vergleichen“, befand Schulleiter Hermann Meemken in seiner Ansprache.



Da habe es die Zeit gegeben, in der man gehofft habe, dass alles besser werde. Da war die Zeit der fehlenden Motivation und die, in der alles andere wichtiger war als Schule. Und jetzt, so Meemken, komme eine neue Zeit, mit einem neuen Weg und neuen Zielen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.