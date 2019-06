Arbeiten in Stadtmitte starten am 4. Juli

Nächste Etappe: Vom 4. Juli an kommt der Bagger auf der Kreuzung zum Einsatz. Den Bauzeitenplan stellten (von links) Bürgermeister Sven Stratmann, Bauamtsleiter Klaus Sandmann, Jonas Bruns von der für den Brückenbau zuständigen Firma, Aloys Dasenbrock (Bauamt) sowie Marco Bönisch und Lukas Federowicz von der ausführenden Baufirma vor. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Noch sind die Bauarbeiter mit ihren Maschinen in der Langen Straße am Werk, doch der Umzug zum nächsten Bauabschnitt ist bereits terminiert: Am Donnerstag, 4. Juli, werden nach Abschluss der momentan laufenden Arbeiten die Soestebrücke und der zentrale Kreuzungspunkt gesperrt, denn vom 9. Juli an soll die Asphaltdecke auf der Brücke und im Kreuzungsbereich abgetragen werden. Ende September oder Anfang Oktober wird dann die Stadtmitte in neuem Glanz erstrahlen.



Ursprünglich war geplant, den Kreuzungspunkt erst im Anschluss an die Bauarbeiten in der Langen Straße in Angriff zu nehmen. Da aber die Soestebrücke in der verkehrsarmen Zeit der Sommerferien saniert werden soll, wird in diesem Zuge auch die Stadtmitte umgestaltet.

