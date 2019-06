Historische Detektivarbeit in der Schule

Detektivarbeit: gemeinsam mit Schülern versuchen Ferdinand Cloppenburg (vorne) und Walter Beckmann (Mitte, teilweise verdeckt) die kanadischen Fotos zu lokalisieren. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Manchmal schreibt der Zufall die besten Geschichten. Torben Koopmann, Geschichtslehrer am Albertus-Magnus-Gymnasium, war zur Vorbereitung eines Projektes auf der Suche nach alten Bildern der Stadt Friesoythe. Und stieß dabei auf ein Foto aus dem Nationalarchiv von Kanada, das Friesoythe beim Einmarsch kanadischer Truppen am 14. April 1945 zeigt.



„Wo ein Foto ist, da sind meistens auch noch andere", erinnert sich Koopmann an einen seiner ersten Gedanken nach der Entdeckung des Bildes. 16 Schüler einer Projektgruppe haben im Rahmen der AMG-Projektwoche nun die Aufgabe übernommen, die Bilder konkreten Orten zuzuordnen, sie mit Ansichten aus der Vorkriegszeit zu vergleichen und aktuelle Fotos der Schauplätze zu machen. Unterstützt werden die Jugendlichen aus den Jahrgängen acht bis zehn dabei von Stadtarchivar Walter Beckmann und dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Ferdinand Cloppenburg.