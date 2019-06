Polizei stellt bei Schulbussen Mängel fest

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Das Ergebnis einer Schulbus-Kontrolle am Mittwochmorgen ist eher beunruhigend: Die Polizei hat nämlich einige Mängel an den Fahrzeugen festgestellt. Mehr noch: Ein Busfahrer saß alkoholisiert am Steuer. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, gilt im Personenverkehr eine strenge 0,00 Promillegrenze. Beim Fahrer eines Busses, in dem acht Schulkinder saßen, wurde allerdings ein Atemalkoholwert von 0,48 Promille festgestellt. Die Fahrt endete an Ort und Stelle. Die Kinder mussten warten, bis ein Ersatzfahrer die Fahrt fortsetzen konnte.



Insgesamt sind 18 Schulbusse in Friesoythe kontrolliert – lediglich acht überstanden die Kontrolle ohne Beanstandungen. Die Mängel an den zehn anderen Bussen klingen teilweise beunruhigend: Bei einem Bus waren die Reifen mangelhaft, bei einem anderen Bus war die Bremsanlage nicht einwandfrei. Andere Busse waren bereits für die nächste TÜV-Prüfung oder die vorgeschriebene Sonderprüfung überfällig. Den Beamten sei außerdem besonders aufgefallen, dass an sechs Bussen die Kennzeichnung als Schulbus fehlte.



Es gab aber nicht nur Mängel an den Fahrzeugen, sondern auch bei der Dokumentationspflicht der Fahrer. Dort werden die Lenk- und vorgeschriebenen Ruhezeiten dokumentiert. Wie die Polizei mitteilte, werden dementsprechende Verfahren gegen die Fahrer und die Firmenverantwortlichen eingeleitet.



Immerhin: Die Sicherung der Kinder war in allen kontrollierten Schulbussen altersangepasst und hätte keinen Anlass für Beanstandungen gegeben. Nichtsdestotrotz sind die Beamten mit dem Ergebnis der Kontrollaktion offenkundig nicht zufrieden. Die Polizei will zeitnah erneute Kontrollen im Schulbusverkehr durchführen.