Zwei Schulen hoffen auf einen Baubeginn

Drei Jahre noch: Angelika Tiedeken und Rasmus Braun hoffen, dass bis 2022 im hinteren Teil des Schulgeländes der Neubau für die Gerbertschule steht. Dann könnte die Oberschule die frei werdenden Räume nutzen und sich von den Containern verabschieden. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Altenoythe. Die Hoffnung von Angelika Tiedeken und Rasmus Braun lässt sich in einem Satz zusammenfassen. „Eigentlich hatten wir gehofft, dass der Neubau für die Gerbertschule zum Schuljahr 2021/22 fertig ist“, sagen die beiden Schulleiter unisono. Denn Platz ist an der Schulstraße in Altenoythe Mangelware, und erst nach dem Umzug der Grundschule kann die Oberschule den frei gewordenen Trakt des derzeit noch gemeinsam genutzten Gebäudekomplexes nutzen.



Der vom Rat 2018 beschlossene Fertigstellungstermin zum Schuljahr 2022/23 ist den Schulleitern eigentlich zu spät, und jetzt ist plötzlich das Gerücht aufgetaucht, dass es mit dem Neubau auch bis 2025/26 dauern könnte.