Malteser profitieren von Neubau

Eingeweiht: Geistliche, die Mitglieder und Schirmherr Johann Wimberg (rechts) freuten sich mit zahlreichen Gästen über die neuen Räumlichkeiten des Malteser Hospizdienstes. Foto: Beeken

Friesoythe (den). Mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes des St.-Marien-Hospitales sind im vierten Stockwerk des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Räume frei geworden – und davon profitiert nun der Malteser Hospizdienstes Friesoythe.



Als „Räume der Begegnung" beschrieb Gerd Dumstorff, Stadtbeauftragter der Malteser, das neue Domizil, das am Wochenende eingeweiht wurde. Bislang hätten Trauergespräche, Gruppenabende oder das Trauercafé in verschiedenen Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet abgehalten werden müssen.