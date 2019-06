Kreative Bewerber gewinnen Tandem-Tour

Laden ein: Vorstandsmitglieder des Radsportclubs Thüle bereiten auch mit großen Lettern das 41. Volksradfahren und 40.Tandemtreffen in Thüle vor. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Thüle. Rad fahren wollten sie nie im Alleingang, Einzeltouren sind nicht ihre Sache. Vielmehr teilen sie ihre Faible durch öffentlichkeitswirksame Events und Einladungen, bringen Menschen in Bewegung und haben gemeinsam Spaß. Schon die sechs Gründer des Radsportclubs (RSC) Thüle ließen nach dem offiziellen Startschuss am 9. Juni 1979 keine Zeit verstreichen, drückten aufs organisatorische Tempo und gaben von Anfang an Gas.



Hingucker beim 40. Tandemtreffen am Sonntag, 28. Juli, sollen ein 20er- und ein 12erTandem sein. Doch wer darauf Platz nimmt, überlassen die Gastgeber nicht dem Zufall, sondern fordern gemeinsam mit der Münsterländischen Tageszeitung Fahrradfans auf, sich diese Tandem-Touren mit einem kreativen Bewerbungsschreiben zu sichern. Wie es genau funktioniert, lesen Sie in der Ausgabe am 14. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

