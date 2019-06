„Die Landwirtschaft muss sich ändern“

Parforceritt: Viel Aufmerksamkeit und Zustimmung fand Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast auf der Vertreterversammlung des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg bei den Landwirten und den Gästen aus Politik, Industrie und Verbänden. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Thüle. Ihr 13-seitiges Manuskript für die Rede auf der Vertreterversammlung des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg (KLV) im Gasthof Sieger in Thüle legte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast am Rednerpult gleich beiseite. Hubertus Berges, der Vorsitzende des KLV, hatte ihr mit seinen einführenden Worten so viele Stichworte geliefert, dass sie sich nicht wie angekündigt mit der „Zukunft für landwirtschaftliche Betriebe in der Veredelungsregion unter den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen“ beschäftigen wollte.



Stattdessen gab es einen Parforceritt durch die Themen, die den Landwirten derzeit auf den Nägeln brennen, darunter Umwelt- und Klimaschutz, Wolfsrisse und das Tierwohl. Den breitesten Raum allerdings nahm wie auch bei Berges die Verschärfung der Düngeverordnung ein.