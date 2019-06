Ludgeri-Schule soll in drei Jahren umziehen

Zwei in eins: Der rechte Teil des Gebäudekomplexes an der Dr.-Niermann-Straße und das Erdgeschoss des Mittelbaus ist künftig Sitz der Ludgeri-Schule. Die Realschule ist im Obergeschoss des Mittelbaus sowie in dem Gebäude links davon untergebracht. Die gemeinsame Mensa entsteht neu im vorderen Teil des Mittelbaus. Grafik: Stadt Friesoythe

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der geplante Umzug der Ludgeri-Schule in die Realschule nimmt Gestalt an. Der Schulausschuss hat das erforderliche Raumkonzept verabschiedet und an den Stadtrat geleitet, die Baugenehmigung für den Neubau kann beantragt werden. In drei Jahren soll die Grundschule den östlichen Teil des Gebäudekomplexes an der Dr.-Niermann-Straße/Großer Kamp Ost beziehen.



Basis des Raumkonzeptes sind ausführliche Diskussionen in einem eigens eingerichteten Arbeitskreis, in dem neben Verwaltung und Stadtrat auch die beiden betroffenen Schulen vertreten waren (MT berichtete mehrfach).