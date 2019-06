Vieles wird wieder „lebendig vor Augen“

Chronik-Quartett: Willi Sprock, Hermann Reiners, Heinz Rammler und Marianne von Garrel (von links) schreiben die Altenoyther Geschichte auf. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. Sie sind tief in die Geschichte ihres Dorfes eingestiegen, haben viel recherchiert und jede Menge gelernt. „So hängt das also zusammen“, dachten sie häufig und Langeweile kam beim Stöbern, Blättern und Lesen nie auf. Die Idee, die erste Dorfchronik für Altenoythe zu erstellen, haben die Mitglieder des Arbeitskreises nicht bereut. „Und noch vertragen wir uns“, ergänzt Hermann Reiners lächelnd, der sich mit Marianne von Garrel, Heinz Rammler und Willi Sprock seit 2017 einmal pro Monat trifft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.