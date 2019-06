Schwestern bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Foto: nonstopnews

Gehlenberg (mt). Zwei Schwestern im Alter von 21 und 19 Jahren wurden bei einem Unfall auf der Loruper Straße in Gehlenberg im Landkreis Cloppenburg lebensgefährlich verletzt. Ersten Angaben zufolge kam die 21-jährige Fahrerin mit ihrem Opel aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, das Auto stellte sich quer und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Beide Frauen waren in dem Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Gehlenberg und Markhausen mussten schweres Gerät einsetzen und benötigte etwa 90 Minuten, um die Schwerstverletzten zu befreien. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz und flogen die Schwestern in Krankenhäuser nach Westerstede und Oldenburg.



Kriseninterventionskräfte wurden zur Unfallstelle gerufen, um Angehörige und Einsatzkräfte zu betreuen. Die Unfallursache ist noch unklar. Entsprechende Ermittlungen laufen.

