Unfall: 51-Jähriger mit 2,17 Promille unterwegs

Foto: dpa

Ohne Fahrerlaubnis ins Auto zu steigen, ist schon keine gute Idee. Ein 51-jähriger Mann aus Friesoythe setzte aber noch einen oben drauf: Betrunken baute er mit seinem Auto einen Unfall. Zeugen entdeckten am Pfingstsonntag in Markhausen gegen 18.10 Uhr das verunfallte Auto und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen 51-Jährigen kurze Zeit später an seinem Fahrzeug an. Sofort stellten sie fest, dass er zuvor Alkohol getrunken haben musste. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert in Höhe von 2,17 Promille. Der Friesoyther musste sich einer Blutentnahme unterziehen.