Sportler laufen und lachen gemeinsam

Über 1200 Teilnehmer bei Inklusionslauf

Und los geht‘s: Motiviert starteten die Läufer auf der Thüler Straße. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Oberstufenschüler des Friesoyther AMG lieferten sich auf den letzten Metern noch ein Battle mit ihren Lehrern. Zehn Kilometer waren geschafft und zumindest manch Pädagoge griff gleich zu zwei Bechern Wasser, bevor die Bratwurst folgte. In den Startlöchern Realschülerinnen mit bunten Luftballon-Kreationen als Kopfbedeckung. Auch die Rollstuhlfahrer des Caritas-Vereins freuten auf ihre 2,5 Kilometer lange Tour, während die Bambinis das Finale auf 500 Metern bestritten. „Das ist wirklich ein richtig schöner Tag“, fasste Studiendirektor Heiner Bahlmann den Inklusionslauf der Berufsbildenden Schulen (BBS) Friesoythe zusammen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

