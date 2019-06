„BSwingt“ begleitet Gäste beim Mühlentag

Jazz-Band spielt Pfingsten im Friesoyther Kulturzentrum / Auch Mühlen in Gehlenberg, Scharrel und Barßel offen

Vor 25 Jahren gegründet: Die Band „bSwingt“ freut sich auf den Friesoyther Mühlentag.Foto: hsx

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Ihre Musik lässig und entspannt, gerne nach Noten, aber auch mal improvisiert:

„bSwingt" steht für feinen Jazz, für aktuelle und klassische Arrangements. Und das genau seit 25 Jahren. „Wir hatten einfach Lust, gemeinsam Musik zu machen", erinnert sich Otto Hafkemeyer an die locker formulierte Idee, der er vorwiegend mit Lehrerkollegen musikalische Taten folgen ließ.