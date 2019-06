„SPD muss die GroKo verlassen"

MT-Interview mit Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wilhelm Knelangen

Raus aus der GroKo: Prof. Dr. Wilhelm Knelangen war zunächst Befürworter, inzwischen rät er der SPD zum Ausstieg.

Friesoythe - Von Julius Höffmann



Friesoythe/Kiel. Die programmatische Einseitigkeit der SPD habe zu Stimmenverlusten der Partei geführt. Die Genossen hätten so gut wie ausschließlich Antworten für sozial Schwächere entwickelt, dabei aber diejenigen vergessen, denen es wirtschaftlich gut geht, sagt Prof. Dr. Wilhelm Knelangen, Universität Kiel. Insofern habe die aktuelle Situation der Partei zwar auch mit den handelnden Personen zu tun, aber eben auch mit den Inhalten. Das MT-Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

07.06.2019 | „BSwingt“ begleitet Gäste beim Mühlentag