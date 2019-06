Neues Seniorenzentrum an zentraler Stelle

Unterschrift: Antonius Otten, Pater Lucas und Heinz Winkler (von links) unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Gehlenberg. Nach jahrelanger Planung und Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten hat die katholische Kirchengemeinde St. Prosper in Gehlenberg einen entscheidenden Schritt zum Bau eines Seniorenzentrums getan. Durch den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Kirchengemeinde, der Caritas-St.-Martinus-Pflege GmbH Haren und dem St.-Marien-Stift Friesoythe wurde die Zusammenarbeit besiegelt. Mitten in Gehlenberg soll das neue Gebäude entstehen, das im Herbst 2020 fertiggestellt werden soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.