Kunst als Kraftquelle und Kommunikation

Neue Ausstellung im Bildungswerk: Künstlerin Stefanie de Buhr (links) stellt ihre Werke im Beisein von Leiterin Nicola Fuhler und Kunstkreis-Kollegen Gerd Binder vor. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Den Bauhaus-Visionen mit Werken und Wandel war sie in ihrer Heimatstadt Dessau ganz nah und ist schon seit ihrer Kindheit kreativ. Friedensreich Hundertwasser und die alten Meister „finde ich echt klasse“, sagt Stefanie de Buhr, die Kunst als Kommunikation und Zeichen von Freiheit sieht. Über 20 Motive stellt die Künstlerin jetzt im Bildungswerk Friesoythe aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.