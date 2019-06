Hansa-Kicker laufen sich für Sanierung warm

Motiviert: Die jungen Kicker des SV Hansa trotzten den Temperaturen und liefen Runde für Runde beim Spendenlauf. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Yannik passiert die letzte Kurve vor der Wasserstation. „Auf unseren Nachwuchs ist Verlass“, freut sich Jugendtrainer Wilfried Tepe vor allem über den Ehrgeiz der unteren Klassen, die etliche Kilometer zurücklegten, um Geld in die Kasse zu spülen. Die rund 40 Jahre alten Umkleidekabinen und Sanitäranlagen müssen instandgesetzt werden. Von veranschlagten 150000 Euro verbleibt ein Eigenanteil von rund 50000 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.