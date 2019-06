„Das Video war nicht wahlentscheidend“

Felix Barkley, Politiklehrer (Foto: Stix)



Von Heiner Stix



Friesoythe. Felix Barkley hat seine Zweifel, ob das Video für die Wahlentscheidung junger Menschen wirklich bedeutsam war. „Wir haben im 10. und 11. Jahrgang über den Rezo-Effekt gesprochen“, erzählt der Politiklehrer am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG). „Den Schülern ist die beabsichtigte Beeinflussung durch das Video und die Wahlempfehlung der 70 Youtuber durchaus klar“, sagt er.



„Sie betonen aber auch, dass beides für sie bei unserer Juniorwahl nicht wahlentscheidend war." Da hätten andere Themen wie etwa die Fridays-for-Future-Demonstrationen und die Diskussionen um Artikel 13 der Urheberrechtsrichtlinie deutlich größere Auswirkungen gehabt.