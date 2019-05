Zerstrittenes Paar prügelt auf Helfer ein

Symbolfoto: dpa

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Dass Zivilcourage auch schmerzhaft enden kann, mussten drei Heranwachsende aus Friesoythe erkennen. Sie wurden ausgerechnet von jenen zusammengeschlagen, denen sie eigentlich helfen wollten. Vor dem Cloppenburger Amtsgericht angeklagt war ein Paar (ein 20-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann) aus Friesoythe. Das soll sich in der Tatnacht heftig und lauthals gestritten haben. Die drei Heranwachsenden hatten das gehört und gesehen und wollten den Ermittlungen zufolge der 20-jährigen Frau beistehen. Die genauen Abläufe in der Tatnacht konnten nicht mit der notwendigen Sicherheit rekonstruiert werden. Deswegen stellte das Cloppenburger Amtsgericht das Verfahren ein. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 29. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.