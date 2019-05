Erste Mauern stehen schon vor Spatenstich

Schwungvoll: Beim symbolischen ersten Spatenstich zur Erweiterung des Kindergartens „Don Bosco“ flog die Erde nur so. Rund 940000 Euro sind für den Bau der beiden zusätzlichen Kita-Gruppen veranschlagt. Foto: Passmann

Von Hans Passmann

Friesoythe. Der Kindergarten Don Bosco an der Meeschenstraße in Friesoythe wird erweitert. Das ist schon deutlich sichtbar, denn die Bodenplatte ist gelegt und die ersten Mauern sind bereits gezogen. Doch erst am vergangenen Donnerstagabend der symbolische ersten Spatenstich, den Vertreter der Stadt Friesoythe, der katholischen Kirchengemeinde St. Marien, Bauunternehmer, Architekt und die Fraktionsvorsitzenden der im Rat der Stadt Friesoythe sitzenden Parteien vornahmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

