Auf Titel und Trophäen folgt Thüler Thron

Leidenschaftlich dem Schüzenwesen verbunden: Silke Moorkamp besteigt den Thüler Thron. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Thüle. Nur ihren Mann hat sie in ihre Pläne eingeweiht. Er war einverstanden und das war entscheidend. Alles andere würde sich ergeben. „Ich weiß, dass ich schießen kann“, sagt Silke Moorkamp. Eine ruhige Hand und ein sicheres Auge hat sie bereits bei vielen Wettbewerben bewiesen und dabei Titel und Trophäen errungen. Jetzt besteigt sie als erste Frau den Thron in Thüle und schreibt damit Geschichte. „Ich freue mich wirklich sehr“, sagt die 30-Jährige und strahlt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

23.05.2019 | „Europa zeigt, dass wir zusammengehören“