Toten Winkel und Bremsweg selbst entdecken

Kind am Steuer: Fatme El-Saleh entdeckt, was ein Lkw-Fahrer beim Blick in den Rückspiegel sieht und was nicht. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Der „tote Winkel“ neben einem Lkw ist ganz schön groß. Wir groß, das konnten die Fünft- und Sechstklässler der Realschule Friesoythe gestern im Rahmen der Verkehrserziehung selbst entdecken – vom Fahrersitz eines Lkw aus, und damit aus der Perspektive des Fahrers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

