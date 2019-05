Bewegendes Thema birgt auch Leichtigkeit

Bewegend: In dem Stück „Wenn ich wieder klein bin“ erweckt Hauptdarsteller Pavel Möller-Lück seine Puppen mit einer beeindruckenden Intensität zum Leben. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. „Ich bin der Sohn eines Wahnsinnigen. Nie soll ich eigene Kinder haben“, ruft der polnische Kinderarzt und Pädagoge Janusz Korczak – mit bürgerlichem Namen Henryk Goldszmit – nach dem Tod seines Vaters. Dass er dafür einige Jahre später einmal ein Kinderheim mit 200 Kindern leiten und diese sogar auf ihrem letzten Weg begleiten wird, ahnt der Junge zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auf beeindruckende Art und Weise zeigte das Theater Laboratorium Oldenburg mit dem Stück „Wenn ich wieder klein bin“ am Sonntagabend im voll besetzten Forum am Hansaplatz in Friesoythe Ausschnitte aus dem Leben des polnischen Juden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.