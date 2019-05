Silke Moorkamp erste Königin in Thüle

Die erste Königin im Schützenreich von Thüle heißt Silke Moorkamp. Die Untertanen ließen ihre Majestät hochleben. Foto: C.Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Die St. Johannes Schützenbruderschaft Thüle wird erstmals in ihrer 60-jährigen Vereinsgeschichte von einer Frau regiert. Zahntechnikerin Silke Moorkamp schaffte es, ihre männlichen Bewerber hinter sich zu lassen und ihnen mit stolzen 29 Ringen den Zahn um die Königswürde zu ziehen. Im Gratulationssturm wurde sie freudig von Ehemann Jan, der ihr als Prinzgemahl zur Seite stehen wird, in die Arme genommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.