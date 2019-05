FEG: Bahnlinie für Güterverkehr interessant

Eher unwahrscheinlich: Ein möglicherweise steigender Güterverkehr zwischen Cloppenburg und Garrel führt unweigerlich zu Gedankenspielen über eine Reaktivierung der Friesoyther Bahnstrecke für Fahrten zum c-Port und darüber hinaus. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Bekannt ist die Eisenbahnstrecke zwischen Cloppenburg und Friesoythe in erster Linie durch die Fahrten der Museumseisenbahn. Von der Kreisstadt bis Garrel allerdings sind hin und wieder auch reguläre Gütertransporte unterwegs. Nicht viele, aber doch genug, um die 26 Kilometer lange Strecke der Friesoyther Eisenbahngesellschaft (FEG) als Teil der öffentlichen Eisenbahninfrastruktur zu erhalten. Und es ist durchaus möglich, dass in absehbarer Zeit deutlich mehr Züge als bislang die Strecke nutzen.



In einem Schreiben an den Landkreis hatte die FEG darauf hingewiesen, dass die GS agri mit der Anbindung eines neu zu errichtenden Anschlussgleises ihren Garreler Standort künftig für den Getreideumschlag nutzen könnte. Auf Antrag der SPD-Fraktion informierte der Geschäftsführer der FEG, Dirk Vorlauf, den Wirtschaftsausschuss der Stadt am Mittwochabend über die Pläne.