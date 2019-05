„Eisenstadt“ soll weiterentwickelt werden

Muss aufpoliert werden: Nach dem Beschluss des Wirtschaftsausschusses steht fest, dass mit dem Begriff Eisenstadt weitergearbeitet wird. In Gesprächen mit den Ortschaften und der Wirtschaft soll der Slogan zu einem Konzept weiterentwickelt werden. Foto: MT-Archiv/Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mit der Mehrheit der CDU/FDP-Fraktion hat der Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Gesundheit am Mittwoch beschlossen, am Thema Eisenstadt festzuhalten. Auf der Grundlage eines Beschlusses aus dem Jahr 2012 wurde die Verwaltung beauftragt, den mit der Einführung des Begriffs „Eisenstadt“ eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Das Marketingkonzept soll gemeinsam mit den Ortsvorstehern weiterentwickelt werden.



„Wir wollen künftig nur noch inhaltlich und nicht mehr grundsätzlich über das Thema reden“, begründete Frank Böckmann (CDU) den Antrag seiner Fraktion. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, das Marketingkonzept mit Vertretern aller Ortschaften weiterzuentwickeln ohne sich dabei grundsätzlich auf das Thema Eisenstadt zu fokussieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.