„Der fährt mit allem was fettig oder ölig ist“

Bestaunte Demonstration: Ihre Pferdestärken mussten die Traktoren – wie hier dieser McCormick – auf dem Acker beweisen, als es galt, die festgefahrenen Traktoren wieder auf festen Boden zu ziehen. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Altenoythe. Für die Frauen des Oldtimer-Clubs Altenoythe kommt der Muttertag erst an zweiter Stelle. Zum Oldtimertreffen des Jubiläumsvereins im Gewerbegebiet Pirgo hatten sie eifrig Kuchen gebacken, um Hunderte von Besuchern an den zwei Tagen mit Süßem zu versorgen.



Zu den optischen und technischen Glanzstücken des Treffens gehören dank ihres unnachahmlichen Sounds die „Lanz-Ackerbulldogs". „Der fährt mit allem, was fettig und ölig ist, zur Not auch mit Butter", sagt der stolze Besitzer.