Friedensaktion mit Frotzeleien am Feuer

Eingespieltes Trio: Tom Carstens, Alfred Bullermann und Heinz Hoenig (von links) formen den Kopf des Friedensnagels. Foto: cl

Friesoythe (cl). „Schmieden für den Frieden“ kam auf dem Gelände von Bullermanns Atelier Eisenzeit an. „Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet“, freute sich der Initiator über die Resonanz, die schon vormittags beachtlich war. Die Gäste waren dabei immer aufgefordert, für ihren eigenen rund 30 bis 35 Zentimeter langen Friedensnagel aktiv zu werden und ihn mitzuformen. TV-Schauspieler und Schmied Heinz Hoenig war mit von der Partie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.