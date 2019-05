Polizei sucht Besitzer dieser Crossmaschine

Foto: Polizei

Altenoythe (mab). Die Friesoyther Polizei sucht nach dem Besitzer einer Crossmaschine oder nach Zeugen, die Hinweise geben können. Dazu hat die Polizei am Samstag ein Foto von dem Bike veröffentlicht. Wie die Beamten am Wochenende mitteilten, ist die schwarze Crossmaschine bereits am Donnerstagnachmittag in Altenoythe sichergestellt worden.



Die Polizei weiß nur, dass eine bislang unbekannte Person mit der Maschine, an der keine Kennzeichen angebracht waren, gegen 15.45 Uhr gefahren ist. Bevor es es zur Polizeikontrolle kommen konnte, hatte der Fahrer das Bike an der Straße Riege-Wolfstange unverschlossen abgestellt und ist zu Fuß weitergegangen - offenbar um so der Kontrolle zu entgehen. Der Eigentümer oder etwaige Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 04491/93160.

