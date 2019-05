Trompeten und Nähmaschinen bei der Post

Reparieren statt wegschmeißen: Wolfgang Letzel (links) und Walter Beckmann mit der „Sacknähmaschine“, die früher zur Reparatur von Postsäcken der Deutschen Bundespost eingesetzt wurde. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Wegwerfen kam für die Post früher ganz offensichtlich nicht in Frage. Gleich zwei neue Objekte im Postgeschichtlichen Museum Friesoythe zeigen auf fast schon kuriose Weise, wie früher repariert und weiterverwendet wurde: eine Nähmaschine zur Reparatur von Postsäcken und ein ehemals blauer Briefkasten der Deutschen Reichspost, der 1946 gelb gestrichen und bis in die 80er Jahre hinein in der DDR weiter verwendet wurde. Mit einer besonderen Aktion wollen Museumsleiter Letzel und sein Stellvertreter Walter Beckmann im Rahmen des Museumstags am 19. Mai auch Besucher in ihr Haus holen, die eher stadtgeschichtlich als posthistorisch interessiert sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.